Stand: 24.06.2024 18:07 Uhr Timmendorfer Strand: Frau wegen versuchten Mordes festgenommen

Am Wochenende hat die Polizei in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) eine 45-jährige Frau festgenommen. Sie soll versucht haben, ihre 78-jährige Mutter zu strangulieren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Herbeigerufene Beamte konnten dies den Angaben zufolge verhindern. Zuvor habe die Mutter versucht, einen Streit zwischen ihrer Tochter und deren Ex-Freund zu schlichten. Das Amtsgericht Lübeck hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen die 45-Jährige erlassen. Ihre Mutter wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Archiv 4 Min Nachrichten 20:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.06.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein