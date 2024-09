Stand: 17.09.2024 15:00 Uhr Tierarzt soll Freundin Betäubungsmittel verabreicht haben

Vor dem Amtsgericht Rendsburg hat am Dienstag der Prozess gegen einen Tierarzt begonnen. Er soll seiner Freundin ein Betäubungsmittel aus der Tiermedizin ins Essen gemischt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 58-Jährigen gefährliche Körperverletzung vor. Er soll der Frau ohne ihr Wissen bei einem gemeinsamen Abendessen in seiner Wohnung ein Betäubungsmittel verabreicht haben, das in der Tiermedizin zur Anästhesie großer Tiere verwendet wird. Die Frau habe die Vergiftung bemerkt und sich auf den Weg in eine Klinik gemacht, hieß es. Auf der Fahrt habe sie das Bewusstsein verloren und sei in einen Graben gefahren. Vor Gericht bestritt der Angeklagte alle Vorwürfe und sprach von einem Komplott gegen ihn.

