Stand: 08.09.2024 17:54 Uhr Teilnehmer stirbt beim Kiellauf

Der Kiellauf in der Landeshauptstadt ist am Sonntag von einem Todesfall überschattet worden: Laut Polizei mussten drei Menschen wegen der Hitze reanimiert werden - ein Läufer konnte nicht gerettet werden. Der 37-Jährige verstarb an der Strecke. Außerdem erlitten außergewöhnlich viele Menschen Kreislaufzusammenbrüche - 90 Mal mussten Rettungskräfte helfen. Insgesamt kamen 35 Menschen - Läufer und Zuschauende - ins Krankenhaus. Am 36. Kiellauf nahmen etwa 9.000 Läuferinnen und Läufer teil.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.09.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel