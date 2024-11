Stand: 05.11.2024 16:06 Uhr Schwerer Busunfall in Klinkrade: Linienbus landet im Graben

Bei Klinkrade (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein Linienbus am Dienstagvormittag in den Straßengraben gefahren. Laut Polizei kam der Bus, der von Klein Klinkrade in Richtung Klinkrade unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im Graben. An Bord waren sieben Fahrgäste sowie der 49-jährige Busfahrer. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck