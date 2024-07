Stand: 24.07.2024 09:22 Uhr Bad Segeberg: Schule am Kastanienweg schließt endgültig

Für die Schülerinnen und Schüler der Schule am Kastanienweg in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) hat mit den Sommerferien eine Zeit der Ungewissheit begonnen. Das landesweit einzige Förderzentrum für emotionale und soziale Entwicklung wird zum 1. August aufgelöst, weil die Diakonie die Räumlichkeiten als Eigentümerin in Zukunft selbst nutzen wird. Lehrerin Simone Kaletsch berichtet, dass die Kinder verunsichert seien und darauf "vermehrt mit Aggressionen und Wutanfällen" reagieren würden. Ab kommendem Schuljahr werden die Kinder getrennt voneinander in anderen Schulen in Wahlstedt (Kreis Segeberg) und in Bad Segeberg unterrichtet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg