Stand: 17.09.2024 12:21 Uhr Schleswiger Agentur gibt auf: Viele Shows in SH fallen aus

Die Veranstaltungsagentur "Spass im Norden / The Avengers" in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) stellt nach eigenen Angaben den Betrieb ein. Grund hierfür seien wirtschaftliche Probleme, teilt das Deutsche Haus in Flensburg mit, das von den Absagen betroffen ist.

Elf Veranstaltungen in ganz SH abgesagt

Damit finden zunächst elf Termine in Schleswig-Holstein nicht statt: Veranstaltungen mit Wolfgang Trepper in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Neumünster, Heide (Kreis Dithmarschen) und Schleswig, mit Emmi & Wilnowsky in Heide, Schleswig, Flensburg und Kiel, mit LaLeLu in Eckernförde sowie Konzerte der Gruppe "die feisten" in Neumünster und Flensburg fallen aus. Der Auftritt von Emmi & Wilnowsky in Lübeck ist nicht betroffen.

Hinweise zur Ticket-Rückgabe auf der Internetseite

Informationen über die Veranstaltungen mit Torsten Sträter in Neumünster und Flensburg sowie mit Nightwash in Kiel, Flensburg und Neumünster sollen in Kürze folgen. Auf der Webseite des Unternehmens finden sich Hinweise zur Rückgabe der Tickets.

