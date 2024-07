Stand: 22.07.2024 06:49 Uhr Quickborn: Unwetter sorgt für zahlreiche Feuerwehreinsätze

Wegen eines schweren Unwetters musste am Sonntagabend die Feuerwehr in Quickborn (Kreis Pinneberg) mehr als 200 Mal ausrücken. Es regnete laut Leitstelle so stark, dass zahlreiche Straßen, Keller und eine Tiefgarage vollliefen. Einige Menschen wurden in ihren Häusern vom Wasser eingeschlossen, sie wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes gab es in den vergangenen Jahren keine vergleichbaren Einsätze mit diesem Ausmaß in der Stadt.

Außerdem fiel in Teilen der Stadt am frühen Abend zeitweise der Strom aus, weil mehrere Umspannwerke und Trafo-Stationen überschwemmt wurden. Gegen 21 Uhr war der Strom wieder da. In weiteren Teilen des Landes blieb es für die Feuerwehren vorwiegend ruhig, nur vereinzelt stürzten zum Beispiel Bäume um.

