Polizei warnt vor falschen Schreiben von SH Netz

Die Polizei warnt vor gefälschten Schreiben der Schleswig-Holstein Netz GmbH (SH Netz): Kurz vor Heiligabend hat ein Mann aus Marne (Kreis Dithmarschen) ein Schreiben mit einer Geldforderung über 20 Euro erhalten - angeblich von SH Netz. Der Mann fiel auf das Schreiben nicht herein und erstattete Anzeige. Nach Angaben der Polizei ist das Schreiben nicht echt. Die Polizei fordert jeden Empfänger derartiger Schreiben auf, vor Zahlung bei den Absendern nachzufragen. So hatte es auch der Betroffene aus Marne gemacht. Die SH Netz bestätigte ihm, der Brief stamme nicht von dem Unternehmen.

