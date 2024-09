Stand: 26.09.2024 10:04 Uhr "Personal Award 2024" geht an Heiderin

Die Einzelhandelskauffrau Katja Hamann aus Heide (Kreis Dithmarschen) ist Gewinnerin des "Personal Award 2024". Den Preis vergibt der Handelsverband Nord jährlich. In diesem Jahr stand er unter dem Motto "Simply the best". Hamann arbeitet seit mehr als 30 Jahren im Modehaus Ramelow in Heide.

Bewerber aus allen Bereichen des Handels

Laut Handelsverband Nord kamen die Bewerber aus allen Bereichen des Handels. Die Jury zeigte sich in ihrer Begründung beeindruckt, mit welchem Engagement, Fachwissen und welcher Begeisterung für den Einzelhandel die Preisträgerin ihren Job ausübt.

