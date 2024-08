Stand: 30.08.2024 16:20 Uhr Neumünster: Stromschläge durch manipulierte Steckdosen in Zügen

Zugreisende im Bereich Neumünster sollen vorsichtig sein, wenn sie die Steckdosen benutzen wollen, warnt die Bundespolizei. Am Donnerstag hatte ein Fahrgast der Nordbahn einen Stromschlag erlitten. In der Steckdose waren abgebrochene Stifte eine Netzteils. Ein weiterer Reisender entdeckte ebenfalls abgebrochene Stifte in einer Steckdose. Die Bundespolizei prüft, ob die Steckdosen manipuliert wurden oder ob die Stifte nur Reste von herausgerissenen Netzteilen waren. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster