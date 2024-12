Stand: 13.12.2024 11:34 Uhr Neue FDP-Abgeordnete Anne Riecke vereidigt

Im Schleswig-Holsteinischen Landtag in Kiel ist am Vormittag die neue FDP-Abgeordnete Anne Riecke vereidigt worden. Sie rückt für Oliver Kumbartzky nach, der sein Mandat niedergelegt hat. Er tritt im kommenden Jahr das Amt des Bürgermeisters von Büsum an. Außerdem wählte die FDP ihren Fraktionsvorstand zur Halbzeit der Legislaturperiode. Christopher Vogt bleibt Fraktionschef, Annabell Krämer seine Stellvertreterin. Neu als parlamentarischer Geschäftsführer wurde Heiner Garg gewählt. Die Wahlen erfolgten laut Mitteilung der Fraktion einstimmig.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.12.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel