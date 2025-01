Stand: 08.01.2025 08:20 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Silvester-Video aus Bad Oldesloe: Polizei geht ersten Hinweisen nach

Die Polizei ermittelt nach der Silvesternacht in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Auf und rund um den Marktplatz hatten sich Menschengruppen gegenseitig mit Raketen und Böllern beschossen, festgehalten auf einem Video, das im Internet kursiert. Nach einem Zeugenaufruf vergangene Woche seien inzwischen mehrere Hinweise eingegangen, erklärte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Die Polizei ermittelt aktuell wegen Sachbeschädigung, da durch die Böller unter anderem die Tür des Rathauses beschädigt wurde. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 08:30 Uhr

A21 bei Bad Oldesloe nach Lkw-Unfall gesperrt

In der Nacht zu Mittwoch ist ein Lkw, der auf der A21 von Kiel Richtung Bargteheide bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) unterwegs war, in die Mittelleitplanke gefahren. Die hat er laut Polizei auch durchbrochen und ist dabei umgekippt, jetzt liegt der Lkw quer in einer Baustelle. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Auf der A21 ist derzeit kein Durchkommen mehr: Richtung Norden ist die A21 zwischen Bad Oldesloe-Nord und Schwissel dicht, in Richtung Süden zwischen Bad Oldesloe-Nord und Bad Oldesloe-Süd. Für die Bergung wird die Autobahn laut Polizei voraussichtlich noch mehrere Stunden gesperrt bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 08:30 Uhr

Nach Feuerwehreinsatz in Glinder Schule: Unterricht findet statt

In Glinde (Kreis Stormarn) kann der Unterricht im Schulzentrum am Oher Weg regulär stattfinden. Eine defekte Sprinkleranlage hatte am Montag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt, weil die Anlage etwa zehn Klassenräume, das Treppenhaus und die Flure mit Löschwasser geflutet hatte. Mittlerweile seien die meisten Spuren beseitigt, sagte die Stadt am Dienstag. Ein Raum müsse aufwendiger renoviert werden. Weiter hieß es, dass sowohl die Sprinkleranlage als auch die Brandmeldeanlage repariert wurden. | NDR Schleswig-Holstein 08.01.2025 08:30 Uhr

