Stand: 25.07.2024 16:05 Uhr Mutmaßliche IS-Unterstützer in Herzogtum Lauenburg festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat im Kreis Herzogtum Lauenburg und in Hamburg zwei mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) festnehmen lassen. Gleichzeitig wurden mehrere Objekte in Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin und Sachsen durchsucht. Die Ermittler werfen den beiden russischen Staatsangehörigen vor, in Deutschland und weiteren europäischen Ländern Gelder für den IS eingesammelt zu haben. Ein Mitglied der Terrororganisation soll die Spenden dann im Ausland entgegengenommen und weitergeleitet haben, zum Beispiel an inhaftierte Frauen und IS-Kämpfer. Insgesamt ging es laut Bundesanwaltschaft um mehr als 25.000 Euro.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.07.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg