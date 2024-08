Stand: 06.08.2024 12:43 Uhr Mehr Schwarzarbeit auf dem Bau in SH

Die Fälle von Schwarzarbeit auf dem Bau sind in Schleswig-Holstein gestiegen. Erst Anfang Juli durchsuchte der Zoll in mehreren Kreisen und in Neumünster, Lübeck, Kiel und Hamburg mehrere Geschäftsräume und deckte so Schwarzarbeit im Baugewerbe auf. Das Ergebnis: Rund drei Millionen Euro Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer sind nicht gezahlt worden.

Gründe für Schwarzarbeit: Hohe Inflation und Fachkräftemangel

Laut Sprecher Maurice Alex Douce ist das Baugewerbe im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz als besonders betroffene Branche gelistet. Eine Rolle spiele dabei auch die hohe Inflation. Zudem gebe es im Baugewerbe besonders viele Subunternehmerketten und auch der Fachkräftemangel führe dazu, dass oft unerlaubt Arbeitskräfte aus dem Ausland geholt würden.

Im vergangenen Jahr gab es 2.012 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Schwarzarbeit - das sind fast vier Mal so viele wie noch im Jahr 2017. Insgesamt hat der Zoll im vergangenen Jahr eine Schadenssumme von rund 13,6 Millionen Euro aufgedeckt.

