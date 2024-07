Stand: 10.07.2024 07:52 Uhr Mehr Kampfjets in Jagel unterwegs

Bei der Übung "SNAP 24" will die Luftwaffe in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) am Nachmittag zwischen 14 und 15 Uhr ihre Leistungsfähigkeit testen. Fünf Tornado-Kampfjets des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 "Immelmann", dazu unter anderem Eurofighter aus Rostock-Laage. Im Flugraum über dem Fliegerhorst Jagel dürfte es aus diesem Grund laut werden, wenn die Luftwaffe ihre Abläufe und ihre Einsatzbereitschaft testet. Neben den Kampfjets sind an dieser jährlichen Übung auch große Transportmaschinen beteiligt - wie etwa die Airbus A400M aus dem niedersächsischen Wunstorf. Und auch auf dem Boden in Jagel übt die Bundeswehr - unter anderem mit Pyrotechnik. Simulierte Evakuierungen und die Bodenunterstützung aus der Luft gehören nämlich auch zum Programm von "SNAP 24".

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.07.2024 | 08:30 Uhr