Lübecker Projekt "Straßenpoesie" für Jugendpreis nominiert

Am Montagvormittag wird der Deutsche Kinder- und Jugendpreis vom Deutschen Kinderhilfswerk verliehen. Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert. Unter den sechs nominierten Projekten ist auch "Straßenpoesie" der Bücherpiraten aus Lübeck. Das Literaturhaus für Kinder und Jugendliche bringt junge Menschen dazu, Geschichten zu schreiben und diese an verschiedenen Orten in der Stadt zu präsentieren.

