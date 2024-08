Stand: 14.08.2024 15:37 Uhr Lübecker Freibäder kämpfen mit wechselhaftem Wetter

In Lübeck haben wechselhafte Wetterbedingungen mit Wolken und Regenschauern die Freibad-Saison bislang beeinträchtigt. Die Besucherzahlen bleiben laut Lübecker Schwimmbäder überschaubar, da viele Lübecker bei unbeständigem Wetter einen Freibadbesuch meiden. An vielen Tagen wurden weniger als 250 Gäste gezählt, während an Spitzentagen mehr als 1.600 Besucher verzeichnet wurden. Seit Beginn der Sommerferien steigen die Zahlen demnach jedoch wieder an. Die Freibäder hoffen nun auf stabileres Wetter und planen, in dieser Saison zusätzliche Anfängerschwimmkurse anzubieten.

