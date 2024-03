Stand: 20.03.2024 17:00 Uhr Kreis Stormarn: ÖPNV für Schüler vielleicht bald günstiger

Im Kreis Stormarnkönnten Schüler bald günstiger mit Bus und Bahn fahren. Darüber diskutiert der Hauptausschuss des Kreises am Mittwochabend. In Zukunft soll es für ein Schülerticket keine Rolle mehr spielen, wie weit der Wohnort von der Schule entfernt ist. Die SPD will außerdem erreichen, dass der Preis für das Deutschlandticket für Schüler der Klassen 11 bis 13 statt 29 Euro ähnlich wie in Hamburg nur 19 Euro kosten soll. Fraktionsmitglied Pia Dietz sagte: "Weil es natürlich auch viele Familien hier gibt, wo das eine Kind in Hamburg zur Schule geht und in Schleswig-Holstein ist es dann direkt 10 Euro teurer, das verstehen natürlich auch viele nicht."

