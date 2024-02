Stand: 28.02.2024 16:36 Uhr Chinesische Wollhandkrabben in der Elbe unterwegs

An der Fischtreppe in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind unzählige Wollhandkrabben unterwegs. Die etwa acht Zentimeter große Krabben-Art aus China bewegt sich gerade elbabwärts Richtung Nordsee. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts breitet sich die invasive Art aus. Dabei nimmt sie unter anderem heimischen Krebsarten die Nahrung, sagt der Angelexperte David Böttcher: "Wollhandkrabben fressen alles, unter anderem auch Fischlaich. Es kann also sein, dass so eine Krabben-Armee, wenn die mal durch so einen Laichgrund zieht, dass sie da fast einen ganzen Laichgrund terminiert, die Eier auffrisst, das kann passieren. Also aus Fischereisicht und aus Anglersicht sind diese Tiere ein ziemliches Ärgernis." Wie weit die Wollhandkrabben noch Richtung Hamburg und Nordsee ziehen sei laut Böttcher noch nicht abzusehen. Nach einigen Wochen werden sich die Krebstiere dann wieder auf den Rückweg elbaufwärts machen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.02.2024 | 16:30 Uhr