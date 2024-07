Kiel-Wellingdorf: Bombenentschärfung am Donnerstag Stand: 23.07.2024 14:44 Uhr Am Donnerstag sollen Experten des Kampfmittelräumdienstes im Kieler Stadtteil Wellingdorf eine amerikanische Fliegerbombe in einer Kleingartenanlage entschärfen.

Die Entschärfung des Blindgängers durch den Kampfmittelräumdienst soll am späten Donnerstagnachmittag erfolgen. Bis 17 Uhr müssen Anwohnerinnen und Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben.

Voraussichtlich keine Sperrung der Bundesstraße 502

Von dem Einsatz sind laut Polizei rund 1.000 Menschen im Kieler Stadtteil Wellingdorf sowie im Schwentinentaler Ortsteil Klausdorf (Kreis Plön) betroffen. Die B502 soll nach Angaben der Polizei nicht gesperrt werden. Laut Polizei können keine Angaben über die Dauer des Einsatzes gemacht werden. Die Beamten rechnen nicht mit Problemen bei der Entschärfung.

Hinweise für Anwohnerinnen und Anwohner

Laut Polizei sollen die betroffenen Personen damit rechnen, über mehrere Stunden nicht in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren zu können. Die Sporthalle der Ellerbeker Schule stehe als Notunterkunft für die Dauer der Evakuierung zur Verfügung. Die Personen werden gebeten, an eventuell notwendige Medikamente und an entsprechende Nahrung für Säuglinge und Kleinkinder zu denken. Bei Fragen können sich Anwohnerinnen und Anwohner an die Kieler Berufsfeuerwehr unter der Nummer 0431 - 5905 555 wenden.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.07.2024 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön Kiel