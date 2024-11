Jugendschutz-Kontrolle: Behörden schicken Minderjährige zum Tabakkauf Stand: 13.11.2024 09:29 Uhr In Elmshorn haben Kriminalpolizei und Ordnungsamt minderjährige Testkäufer undercover in Geschäfte begleitet. Die Azubis der Stadt Elmshorn sollten Tabakwaren und E-Zigaretten (Vapes) kaufen. Das gelang oft.

In fünf von sieben Geschäften hätten sie die Waren ohne weiteres bekommen. "Die Ergebnisse der Testkäufe sind nicht zufriedenstellend", kritisiert Kevin Schulz, zuständig für Jugendschutz bei der Stadt. Er kündigte vor diesem Hintergrund an: "Wir planen weiterhin Kontrollen und Testkäufe, um den Jugendschutz in Elmshorn voranzutreiben."

Kauf von Tabakwaren erst ab 18 Jahren erlaubt

Auf die Geschäftsinhaber warten laut Polizei nun empfindliche Geldbußen. Denn gemäß Jugendschutz ist der Kauf von Zigaretten oder anderen Tabakwaren erst ab 18 Jahren erlaubt.

