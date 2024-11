Stand: 05.11.2024 16:20 Uhr Gerichte in SH kritisieren geplante Justizreform

Die geplante Zusammenlegung von Gerichtsstandorten in Schleswig-Holstein sorgt weiter für große Diskussionen. Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) hatte diese im September angekündigt, um Kosten zu senken. In einem offenen Brief an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) haben nun die Direktoren und Präsidenten der Amts- und Landgerichte gefordert, die geplanten Einsparungen zu überdenken und zurückzunehmen, da diese in der vorgesehenen Form dem Rechtsstaat schadeten.

Zukunftsängste bei den Beschäftigten

In ihrem Schreiben machen die Gerichtsdirektoren und -präsidenten deutlich, dass die geplanten Standortschließungen der Arbeits- und Sozialgerichte zu großer Aufregung und Zukunftsängsten bei den Beschäftigten geführt hätten. Gleichzeitig vertreten sie die Auffassung, dass Gerichte für die Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft sichtbar, präsent und erreichbar sein müssen - und verweisen dabei auf die Verfassung.

In einem gesellschaftlichen Klima, in dem das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihre staatlichen Institutionen abnehme und der demokratische Rechtsstaat bedroht sei, stelle der Rückzug der Gerichte aus der Fläche ein fatales Signal dar, heißt es weiter in dem offenen Brief. Am Mittwoch ist die geplante Reform auch Thema im Innen- und Rechtsausschuss.

