Für Mitsprache und Gleichberechtigung: Landfrauen treffen sich in Kiel Stand: 02.07.2024 09:12 Uhr Etwa 5.000 Frauen werden zum Deutschen Landfrauentag erwartet. Der Bundesverband feiert sein 75. Jubiläum, auch Bundespräsident Steinmeier ist dabei. Der Verband setzt sich für gerechte Bezahlung von Frauen auf dem Land und für Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein.

Mehrere Tausend Landfrauen aus ganz Deutschland treffen sich heute in Kiel zum Deutschen Landfrauentag. Sie vertreten nach eigenen Angaben die Interessen von rund 450.000 Frauen, die auf dem Land leben. Sie setzen sich dafür ein, ihnen die Mitsprache zu erleichtern. Wichtigstes Thema für den Verband: Frauen sollen Familie, Beruf und Ehrenamt einfacher unter einen Hut bringen können.

Immer mehr junge Frauen engagieren sich

Die Landfrauen sind in 12.000 Ortsvereinen und 22 Landesverbänden organisiert - auch in Schleswig-Holstein. Hier sind rund 27.000 Frauen Mitglied im Landesverband. Das sind zwar weniger als noch vor zehn Jahren, denn auch im Norden haben die Landfrauen mit Mitgliederschwund zu kämpfen. Doch inzwischen geht es bergauf: Eine Sprecherin berichtete, dass sich im vergangenen Jahr in 60 der 154 Ortsverbände mehr Frauen ehrenamtlich engagieren als noch 2022. Dabei wird die Arbeit der Landfrauen vor allem bei jüngeren Frauen immer beliebter. Schleswig-Holstein ist eins der wenigen Bundesländer, wo es in allen Kreisverbänden inzwischen auch eine Junge Landfrauen-Gruppe gibt. Diese gehört jeweils zum Kreisverband, hat aber immer auch eigene Projekte.

Equal Pay, Care-Arbeit und Gleichberechtigung

Auch in Schleswig-Holstein ist dabei Gleichberechtigung ein zentrales Thema. Das sagt Lena Haase aus Dithmarschen. Sie ist seit rund 17 Jahren ehrenamtlich mit dabei und mit 40 Jahren die jüngste im Vorstandsteam. Ihr sind vor allem Themen wie Equal Pay und Gleichberechtigung wichtig: "Wir Landfrauen können auf jeden Fall dabei mitwirken, die Care-Arbeit besser aufzuteilen. Wir machen uns außerdem für mehr Betreuungsplätze stark, damit mehr Mütter wieder arbeiten gehen können." Auch um die Aufteilung der Arbeit geht es. "So machen das Freunde von uns - da arbeiten beide 30 Stunden." Auch im Hinblick auf Rente und Altersvorsorge, sei es wichtig, solche Modelle möglich zu machen.

Mehr Frauen in Führungspositionen in der Landwirtschaft

Bei der Gleichberechtigung geht es aber auch um Frauen in Führungspositionen in der Landwirtschaft. Nach Angaben des Statistikamts Nord sind aktuell nur rund zwölf Prozent der Leitungspositionen mit Frauen besetzt - das ist nicht viel besser als im Jahr 1949, damals waren es zehn Prozent. Auch deswegen bietet der Verband Qualifikationen und Seminare an, um Frauen unabhängig und stark für Führungspositionen zu machen.

Auf dem Landfrauentag in Kiel wird unter anderem auch die "Unternehmerin des Jahres" ausgezeichnet. Außerdem beschäftigen sich die Landfrauen mit Zukunftstrends in der Landwirtschaft. Bei dem Festakt werden neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unter anderem auch Schleswig-Holsteins Miniterpräsident Daniel Günther (CDU) und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) erwartet.

