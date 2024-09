Stand: 13.09.2024 15:36 Uhr Freizeitbad Brunsbüttel öffnet nach Bauarbeiten wieder

Das Freizeitbad LUV in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) öffnet nach monatelangen Bauarbeiten am Sonnabend wieder. Unter anderem war die Außenfassade des Hallenbades energetisch saniert worden. Nun werde noch der Eingansgbereich inklusive Kassentresen umgebaut, so ein Sprecher des Freizeitbades. Besucherinenn und Besucher müssen daher in den kommenden Wochen einen provisorischen Eingang durch den Saunabereich an der Seite nutzen. Die Sanierung von Fassade und Fenstern kostete insgesamt 800.000 Euro, 90 Prozent davon kommen aus einem Förderprogramm des Bundes.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen