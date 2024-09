Frauenleiche in Wald bei Büchen: Polizei bestätigt Festnahme Stand: 28.09.2024 16:10 Uhr In einem Wald bei Büchen nahe der Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist eine tote Frau gefunden worden. Sie wurde offenbar erschossen - mutmaßlich von ihrem Ehemann.

In einem Waldstück in der Nähe von Witzeeze bei Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Samstagvormittag eine Leiche gefunden worden. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine Frau, die offenbar von ihrem Ehemann erschossen wurde.

Die Ermittler teilten mit, dass sich der 59-Jährige am Samstagmorgen der Polizei in Büchen mit den Worten gestellt habe, dass er seine Frau getötet habe. Daraufhin machte sich die Polizei auf die Suche - und fand eine Frauenleiche. Knallgeräusche, die Zeugen in Tatortnähe gehört hätten, sowie die Verletzungen des Opfers deuteten auf eine Tat mit einer Schusswaffe hin, sagte Polizeisprecher Ulli Fritz Gerlach.

Polizei nimmt 59-Jährigen fest

Beamte nahmen den Mann vorläufig fest. Er sollte auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der 59-Jährige lebte von seiner 55 Jahre alten Ehefrau getrennt. Nähere Informationen zu einem Motiv gibt es noch nicht.

Opfer-Identität noch nicht bestätigt

Ob es sich bei der Toten wirklich um die Ehefrau des Mannes handelt, ist noch unklar. Der Leichnam des Opfers wurde in die Rechtsmedizin gebracht, um Identität und Todesursache eindeutig festzustellen. Die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Mordkommission der Lübecker Kripo haben die Ermittlungen aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.09.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg