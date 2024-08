Feuer am Großflecken in Neumünster - Vier Einsatzkräfte verletzt Stand: 18.08.2024 13:00 Uhr Bei einem Großbrand in Neumünster sind am Sonnabend vier Menschen verletzt worden. Ein Geschäft brannte komplett aus. Die Nachlöscharbeiten dauern laut Leitstelle weiter an, der Großflecken ist bis zum Abend gesperrt.

Nach Angaben der Leitstelle hatten Anwohner gegen 21 Uhr einen Containerbrand in einem Hinterhof zwischen Großflecken und Holstenstraße in Neumünster gemeldet. Bereits bei der Anfahrt der Feuerwehr sei eine schwarze Rauchsäule zu sehen gewesen, so der Polizeisprecher. Daraufhin wurden alle verfügbaren Kräfte angefordert. Bei deren Eintreffen hatten die Flammen bereits auf ein Schuhgeschäft im Erdgeschoss eines Geschäftsgebäudes übergegriffen. Das Schuhgeschäft brannte komplett aus, das Dach des einstöckigen Anbaus stürzte ein.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste ein Hotel geräumt werden. "Die Bewohner sind alle evakuiert und in anderen Hotels untergebracht worden", erklärte Stephan Beitz von der Stadt Neumünster.

Zeitweise mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort

Mehr als 100 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr konnten ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Vier Helfer von Feuerwehr und Rettungsdienst wurden verletzt. Der Einsatz dauert bereits mehr als 14 Stunden. Weitere Kräfte wurden laut Leitstelle nachgeordert. Die Ursache des Feuers ist weiterhin unklar.

Großflecken voraussichtlich bis zum Abend gesperrt

"Zur Stunde ist ein Statiker des THW angefordert, der das Gebäude in Augenschein nehmen wird", sagte Stephan Beitz. Das werde noch einige Zeit dauern. Während der Nachlöscharbeiten und der anschließenden Brandwache bleibt der Neumünsteraner Großflecken voraussichtlich noch bis in den Abend für den Straßenverkehr gesperrt.

