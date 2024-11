Stand: 18.11.2024 10:13 Uhr Prozess gegen Drogenhändlerring in Flensburg

Vor dem Landgericht in Flensburg beginnt am Montag der erste Prozess gegen einen Drogenhändlerring. Die insgesamt zehn Angeklagten sollen laut Anklage seit 2018 Betäubungs- und Arzneimittel im Gesamtwert von sechs Millionen Euro verkauft haben. Die kriminelle Vereinigung nannte sich selbst "Partnerschaft“. Dazu gehörten Händler, Verteiler und Kuriere. Bei einer Razzia im Mai dieses Jahres flogen die neun Männer und eine Frau im Alter zwischen 22 und 44 Jahren auf. Es geht laut Landgericht unter anderem um den Handel mit knapp 500 Kilogramm Amphetamin und 27 Kilogramm Kokain. Am Montag beginnt der erste Prozess gegen einen 34-jährigen Händler.

