Die meisten Super-Campingplätze laut ADAC in Schleswig-Holstein Stand: 06.12.2024 16:38 Uhr Nach einer Bewertung des ADAC gibt es Schleswig-Holstein sechs der besten Campingplätze bundesweit und liegt damit auf Platz eins. Vier dieser sogenannten Super Campingplätze sind auf der Insel Fehmarn.

Schleswig-Holstein führt bundesweit die Liste mit den am besten bewerteten Campingplätzen an, zumindest was eine Bewertung des ADAC Campingportals PiNCAMP betrifft. Sechs sogenannte Super Campingplätze liegen im nördlichsten Bundesland. Damit sind Plätze gemeint, die von Inspekteuren mit 5-Sternen bewertet wurden.

Bewertet werden die Bereiche Sanitärausstattung, Platzgelände, Versorgung, Freizeitangebote und Bademöglichkeiten. Wenn es ein Campingplatz schafft, eine überdurchschnittliche Bewertung zu erzielen und mit fünf Sternen bewertet wird, erhält er das Prädikat "Superplatz".

Vier Plätze der Insel Fehmarn ausgezeichnet

In diesem Jahr ausgezeichnet wurden:

Ostseecamping Familie Heide in Waabs (Kreis Rendsburg-Eckernförde)

Rosenfelder Strand Ostsee Camping in Grube (Kreis Ostholstein)

Camping Miramar auf Fehmarn (Kreis Ostholstein)

Camping- und Ferienpark Wulfener Hals auf Fehmarn

Insel-Camp auf Fehmarn

Strukkamphuk auf Fehmarn

Die anderen nördlichen Bundesländer Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern liegen auf Platz vier und fünf direkt hinter Baden-Württemberg und Bayern. Im europaweiten Vergleich liegt Deutschland auf Platz fünf und rutscht damit einen Platz runter im Vergleich zum Vorjahr. An der Spitze steht Frankreich, wie bereits zuvor, mit insgesamt 47 Super Campingplätzen.

