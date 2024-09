Stand: 06.09.2024 10:13 Uhr Demonstration gegen Rüstungsindustrie in Kiel

In der vergangenen Nacht haben sich laut Polizei in Kiel rund 300 Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Protestcamp "Kiel entwaffnen - Kriegsindustrie versenken!" auf den Weg zu einer Versammlung in der Feldstraße gemacht. Die Stadt hatte diese im Vorfeld genehmigt und die Polizei entsprechende Straßensperrungen eingerichtet. Gegen 7 Uhr endete die Veranstaltung und die Demonstranten gingen zurück ins Protestcamp im Werftpark. Die Versammlung verlief friedlich und ohne Ausschreitungen, sagte ein Polizeisprecher.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel