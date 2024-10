Busstreik gestartet: Ausfälle in ganz Schleswig-Holstein möglich Stand: 10.10.2024 08:52 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat die Busfahrer im privaten Gewerbe in Schleswig-Holstein zum Warnstreik aufgerufen. Sechs Streiktage soll es geben, die erste Welle ist gestartet. Womit Sie rechnen müssen.

von Joscha Krone

Vor den Herbstferien in Schleswig-Holstein wird nun doch wieder gestreikt. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di Nord) hat die Busfahrerinnen und Busfahrer der privaten Busunternehmen im Land zum Streik aufgerufen. Der Grund: der geplatzte Tarifvertrag mit dem Omnisbusverband Nord (OVN). Heute ist die erste Warnstreikwelle gestartet. Bis zum Ende der letzten Spätschicht am Freitagabend sollen die Beschäftigten der Busunternehmen wie etwa die Autokraft laut Gewerkschaft die Arbeit niederlegen. In der Woche vor den Herbstferien in SH soll dann erneut gestreikt werden.

Welche Busunternehmen in Schleswig-Holstein werden bestreikt? Laut ver.di sind alle Regionen, Linien und Fahrten im Land vom Streik betroffen. Zum Omnibusverbands Nord (OVN) zählen etwa 90 private Busunternehmen - darunter zum Beispiel DB Regio Bus Nord, Autokraft, Rohde Verkehrsbetriebe, Transdev Nord, die Sylter Verkehrsgesellschaft oder die Verkehrsgesellschaft Südholstein. Laut ver.di ist davon auszugehen, dass die überwiegende Anzahl der Linienverkehre der Kommunen und Kreise im Land sowie auch Flughafenzubringer Kielius zwischen Kiel und dem Hamburger Flughafen oder die X-85 Linien der Autokraft von und nach Puttgarden nicht verlässlich fahren werden. Welche Buslinien vielleicht doch noch fahren, könnten Kunden nur bei den jeweiligen Unternehmen selbst erfragen. Wann muss ich damit rechnen, dass mein Bus nicht fährt? Ver.di hat hat für den Oktober insgesamt sechs Streiktage angekündigt. Die erste Streikwelle findet heute und morgen (10. bis 11. Oktober) ganztägig statt. Erneut soll dann in der Woche vor den schleswig-holsteinischen Herbstferien vom 14. bis zum 17. Oktober gestreikt werden.

Es kann auch zu spontanen Streikaktionen kommen. Die sollen laut ver.di am Tag vor dem jeweiligen Streik um 18 Uhr in einer Pressemitteilung verkündet werden. Wie die Gewerkschaft mitteilte, könnte bei einem Streikbruch durch die Busunternehmen auch wieder komplett unangekündigt gestreikt werden. Gibt es einen Notfahrplan? Nein, zumindest nicht überall im Land. DB Regio Bus Nord arbeitet eigenen Angaben zufolge an Notfahrplänen. Autokraft will zudem versuchen, die Strecken des Flughafenbusses Kielius zwischen dem Kieler Hauptbahnhof und dem Hamburger Airport sowie die Linie X85 zwischen Lübeck und Fehmarn (Kreis Ostholstein) zu befahren. Eine Garantie könne man aber nicht geben. Wie lange soll der Streik dauern? Bisher sind die ersten Streiktage für Mitte Oktober geplant. Da die Gewerkschaft ver.di jedoch auch spontane Streiks über die sechs festgelegten Termine (10.10. und 11.10 sowie 14.10 bis 17.10.) hinaus angekündigt hat, muss wohl auch im restlichen Oktober mit Einschränkungen im Busverkehr gerechnet werden.

Ver.di hat jedoch durchblicken lassen, dass man bereit wäre, nachfolgende Streiks abzusagen, wenn der Omnibusverband Nord (OVN) zum bereits ausgehandelten Tarifvertrag zurückkehren würde. Zuvor hatte sich der Verband der Arbeitgeberseite aus dem eigentlich beschlossenen Kompromiss im Tarifkonflikt zurückgezogen. Kann mein Bus auch spontan ausfallen? Ja, es kann auch zu spontanen Streikaktionen kommen. Welche Regionen und Busse dann betroffen sind, will ver.di kurzfristig jeweils am Tag vor dem Streik um 18 Uhr bekanntgeben.

Ver.di hat damit seine Strategie geändert - zum Vorteil der Pendlerinnen und Pendler, die sich damit etwas besser auf Busausfälle vorbereiten können. Zuvor war von komplett unangekündigten Streiks die Rede. Bei Streikbruch durch die Busunternehmen - also falls die Betriebe einen Ersatzverkehr durch Subunternehmen oder mit nicht im Liniendienst beschäftigten Personal einrichten - behält sich ver.di jedoch vor, wieder komplett unangekündigt zu streiken, erklärt Gewerkschaftsprecher Frank Schischefsky. Fahren die Schulbusse trotz Streik? Teilweise. Überall dort, wo der Schulbusverkehr von privaten Busunternehmen übernommen wird, könnten auch die Fahrten zur Schule ausfallen. Genauere Angaben zum Schülerverkehr machte ver.di allerdings noch nicht. Auch hier verweist die Gewerkschaft auf die kurzfristigen Ankündigungen am Abend vor den jeweiligen Streiks. Warum wird überhaupt gestreikt? Der Omnisbusverband Nord (OVN) hatte sich von einem eigentlich bereits verhandelten Tarifvertrag mit der Gewerkschaft ver.di zurückgezogen. Der Grund: Die Landesregierung stellt laut Verband weniger Geld für den Öffentlichen Personennahverkehr zur Verfügung. Der neue Tarifvertrag sei damit nicht mehr zu finanzieren.

Die Einigung sah eine Erhöhung der Entgelte um 275 Euro und die Auszahlung einer Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 850 Euro vor. Und schon im Frühjahr hatten sich die Gewerkschaft und die Arbeitgeberseite darauf geeinigt, dass die wöchentliche Arbeitszeit spätestens mit den neuen Ausschreibungen der Linien auf 37,5 Stunden sinkt.

