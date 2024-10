Stand: 02.10.2024 16:30 Uhr Blauzungenkrankheit: Kreis Pinneberg sperrt Deiche

Im Kreis Pinneberg sind wegen der Blauzungenkrankheit einige Deiche gesperrt worden - unter anderem an der Hetlinger Schanze und in der Wedeler Marsch. Wer dort mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs ist, muss sich auf Umwege einstellen. Ziel ist es laut Kreis, die geschwächten Tiere zu entlasten. Zuständig für die Sperrungen ist der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalparks und Meeresschutz in Schleswig-Holstein. Die Blauzungenkrankheit wird von Mücken übertragen und befällt Schafe und Rinder und Ziegen. Der erste Fall in Schleswig-Holstein war Anfang August bekannt geworden, seitdem breitet sich die Krankheit weiter aus – gegensteuern soll eine Impfung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg