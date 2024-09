Stand: 17.09.2024 15:51 Uhr Ampelschaltung auf der B5 bis Ende November

Bis Ende November erneuert der Landesbetrieb für Straßenbau die Lärmschutzwände im Bereich Hasselberg bei Husum (Kreis Nordfriesland). Die beschädigten Elemente aus dem Jahr 1998 werden dabei durch einen Lärmschutz aus Holz und Acryl ersetzt. Die Arbeiten beginnen am 23. September.

Auf der Bundesstraße 5 in Höhe Mildstedt regelt in dieser Zeit eine Ampel den Verkehr, indem sie jeweils nur eine Richtung Autos durchlässt. Wenn gerade keine Arbeiten stattfinden, also nach Feierabend, stehen täglich beide Spuren mit reduziertem Tempo zur Verfügung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland