Stand: 12.11.2024 09:22 Uhr A7: 56-Stunden-Vollsperrung am Wochenende auf Rader Hochbrücke

Die Rader Hochbrücke bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird von Freitagabend um 21 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr gesperrt sein. Laut Autobahn GmbH wird die Fahrbahn für den Ersatzneubau der Hochbrücke sowie für den Ausbau der A7 saniert. Künftig sollen dort sechs und nicht wie bisher vier Fahrstreifen befahrbar sein. Karina Fischer von der Autobahn GmbH sagt: "Der obere Asphalt ist nicht mehr so leistungsfähig. Und wir stehen kurz vor den Wintermonaten - wenn wir da Wassereinbruch haben, ist es immer gut, wenn wir vorher sanieren." Sonst könnten durch Frost Schäden in der Fahrbahndecke entstehen, so Fischer.

Umleitungen während der Sperrung der Rader Hochbrücke

Die Rampe der Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf wird bereits ab kommenden Donnerstag, 7 Uhr, gesperrt. Der Verkehr wird ab Büdelsdorf über die B203 und B77 zur Anschlussstelle Schleswig umgeleitet. Während der 56-Stunden-Sperrung am Wochenende werden Autofahrerinnen und -fahrer, die in Richtung Norden unterwegs sind, ab Neumünster-Nord über die L328 und B77 umgeleitet bis zur Anschlussstelle Schleswig/Jagel.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Kreis Rendsburg-Eckernförde