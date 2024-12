Stand: 23.12.2024 08:52 Uhr Verfolgungsjagd mit der Polizei in Kiel

In Kiel hat sich ein Mann am Sonntagabend eine kurze Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach Angaben der Beamten hatten Anwohner der Straße Erlenkamp die Polizei alarmiert, weil der Mann torkelnd in sein Auto gestiegen war. Die Verfolgungsfahrt endete nach etwa 500 Metern an einer Verkehrsinsel in der Schönberger Straße. Auf seiner Flucht rammte der Fahrer vier parkende Fahrzeuge und mehrere Verkehrsschilder. Er kam verletzt in ein Krankenhaus, ein weiterer Mensch wurde leicht verletzt. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf etwa 20.000 Euro

