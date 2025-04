Stand: 23.04.2025 08:00 Uhr Gartenfreunde in Rostock feiern 100. Geburtstag

Der „Verband der Gartenfreunde“ in Rostock wird 100 Jahre alt. Während es die ersten Schrebergärten schon 1893 gab, schlossen sich 1925 vier Gartenvereine zu einer Interessengemeinschaft zusammen. Heute gärtnern in Rostock etwa 40.000 Menschen auf mehr als 15.000 Parzellen in 155 Gartenanlagen. Die 625 Hektar Fläche sind zugleich Naherholungsgebiete für die Anwohner, die keinen eigenen Garten besitzen. Dass Stadtgärten auch anderen Nutzungen weichen müssen, zeigt das Beispiel der Anlage „Groter Pohl“ in der Rostocker Südstadt. Dort wurden 2018 mehr als 300 Kleingärtner entschädigt, weil ein Wohngebiet entstehen soll. Bis heute liegt das Gelände jedoch brach. Ab Mitte Mai lädt der „Verband der Gartenfreunde“ Rostock zu einer Rundreise durch Kleingartenanlagen in Rostock ein, um im Jubiläumsjahr die Arbeit des Verbandes praxisnah vorzustellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 23.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock