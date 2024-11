Live dabei sein: Kochbuch-Premiere beim Anglerstammtisch Stand: 15.11.2024 15:25 Uhr Den Angel-Podcast "Rute raus, der Spaß beginnt" gibts jetzt auch als Kochbuch. Heinz Galling, NDR Angelexperte, stellt die 33 Rezepte vor. Gewinnen Sie jetzt Karten für den Anglerstammtisch am 3. Dezember.

Rezepte raus, der Spaß beginnt! NDR Angelexperte Heinz Galling stellt sein neues Kochbuch vor: „Rute raus! Der Spaß beginnt. Das Kochbuch – aufgetischt von Heinz Galling“. Darin gibts 30 leckere Rezepte von Aal bis Zander und zurück. Deshalb veranstalten wir einen Anglerstammtisch Spezial im Landesfunkhausfoyer in Schwerin. Mit dabei sind unter anderen Fischsommelier André Dohmke, Chefkoch Moritz Freudenthal und Angellegende Horst Hennings. Livemusik kommt von den Mighty singing Fishermen. Es wird natürlich nicht nur geredet, sondern auch mal ein Happen probiert. Karten gibt es nicht zu kaufen, sondern nur in der NDR MV Appzu gewinnen.

Sie wollen beim Anglerstammtisch Spezial am 3. Dezember 2024 im NDR Landesfunkhaus in Schwerin dabei sein? Das ist ganz einfach. Spiele Sie mit in der NDR MV App und gewinnen mit etwas Glück zwei Tickets für die Angel-Kochbuch-Show.

VIDEO: Rezepte aus "Rute raus": Das erste Kochbuch von Heinz Galling (2 Min)

