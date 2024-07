Stand: 04.07.2024 17:49 Uhr Olympische und Paralympische Spiele: Drei Sportler aus Rostock dabei

Zwei Frauen und zwei Männer vertreten Rostock bei den Olympischen und Paralympischen Spielen. Marcus Klemp vom Olympischen Ruderclub 1956 tritt im Einer beim Para-Rudern an. Sein Vereinskollege Max John sitzt im Ruder-Achter. Beim Wasserspringen geht Jette Müller vom Wasserspringerclub Rostockan den Start. Susann Köpcke vom PSV Rostock tritt als Kampfrichterin beim Boxen die Reise nach Paris an. Die Stadt Rostock hat die vier Teilnehmenden offiziell verabschiedet und gleichzeitig am Dienstagabend im Leichtathletikstadion andere Aktive geehrt. Dabei waren 120 Athletinnen und Athleten sowie Trainerinnen und Trainer, die in den vergangenen zwölf Monaten herausragende sportliche Erfolge gefeiert haben. Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) sagte, sie sei stolz und dankbar, dass die Sportler Rostock so wundervoll präsentieren. Im vergangenen Jahr sind in Rostock mehr als 72.000 Menschen in rund 200 Sportvereinen aktiv gewesen. Das sind knapp elf Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr.

VIDEO: Wasserspringen: Rostocker Nachwuchshoffnung im Porträt (3 Min)

VIDEO: Rostock: Box-Kampfrichterin auf dem Weg zu Olympia (3 Min)

