Info-Mobil zur bundesweiten Endlager-Suche in Rostock Stand: 22.08.2024 13:54 Uhr Wer sich dafür interessiert, wie in Deutschland die Suche nach einem Endlager für Atommüll aussieht, kann sich heute und morgen in Rostock informieren. In der Innenstadt steht dort ein Info-Mobil allen Interessierten offen.

Das Info-Mobil des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung - kurz BASE - tourt seit Jahren durch ganz Deutschland und macht nun auch Halt in Rostock. Zu finden ist es am Kröpeliner Tor und ist heute noch bis 19 Uhr, am Freitag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Das bietet das Info-Mobil

Von außen ein gläserner Container, gibt es im Inneren Exponate, Filme und digitale Inhalte. Das Wichtigste aus Sicht des BASE ist aber: Besucher treffen dort auch Mitarbeiter an, die Fragen der Bürger beantworten. Darum ist die gläserne Fassade des Mobils auch ein Statement: Man will den jahrzehntelangen Prozess der Standortsuche für ein Endlager möglichst transparent gestalten. Dieser Prozess ist eines der größten Umweltprojekte in der Geschichte der Bundesrepublik. Denn gesucht wird ein Standort für radioaktiven Müll, der eine Million Jahre sicher ist. Einer aktuellen Studie zufolge, könnte sich die Standortauswahl allerdings bereits jetzt bis 2074 hinziehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 22.08.2024 | 13:45 Uhr

