Stand: 23.05.2024 16:34 Uhr Hacker greifen Landesbehörden in MV an: Internetseiten lahmgelegt

Hacker haben einen Angriff auf Internetseiten der Landesregierung in MV ausgelöst. Die Unbekannten haben nicht direkt und selbst die Seiten angegriffen, sondern haben eine sogenannte DDoS-Attacke gestartet, bei der die Server durch massenhafte Anfragen überlastet werden sollen. Verschiedene Internetseiten, darunter die Onlinewache der Polizei, sind seit dem nur bedingt erreichbar. Das Vorgehen erinnere sehr an Angriffe im April und im November vergangenen Jahres, so Innen- und Digitalminister Christian Pegel (SPD). Fachleute arbeiten mit Hochdruck daran, weitere Angriffswellen einzudämmen. Die Arbeit von Polizei und Behörden sei nicht beeinträchtigt. Im April hatte sich eine russische Cybergruppe auf Social-Media-Kanälen zu dem Angriff bekannt. Damals gab es auch Cyber-Attacken in anderen Bundesländern.

