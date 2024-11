Altentreptow: Freiwillige suchen nach vermisster Frau Stand: 02.11.2024 10:22 Uhr Seit drei Monaten ist Roswitha Braun aus Altentreptow verschwunden. Die Polizei hatte nach ihr gesucht, bislang ohne Erfolg. Nun organisieren freiwillige Helfer eine Suche und benötigen Unterstützung.

Bei der Aktion heute können Menschen über 18 Jahre mithelfen. Wünschenswert ist ein medizinischer Hintergrund oder Erfahrungen in Hilfsorganisationen wie der Feuerwehr oder dem technischen Hilfswerk. Aber auch ortskundige Altentreptower, die sich in der Region gut auskennen, werden um Mithilfe gebeten. Die Suche begann am Sonnabend um 10 Uhr auf dem Marktplatz von Altentreptow, so Organisator Markus Rahmsdorf: "Wir hoffen, dass wir persönliche Gegenstände finden. Auch ein Mantrailer wird vor Ort sein und die Suche unterstützen." Er und die Familie hoffen auf irgendeinen Anhaltspunkt, um mit der Ungewissheit abschließen zu können. Die Suche soll bis zum Nachmittag dauern.

Eine erste Suche und Ermittlungen der Polizei ohne Ergebnis

Seit Ende Juli wird Roswitha Braun aus Altentreptow vermisst. Die Polizei hatte nach ihr gesucht, bislang ohne Erfolg. Ihre beiden Kinder haben deshalb die private Aktion initiiert, um noch einmal alle Möglichkeiten auszuschöpfen, eine Spur ihrer Mutter zu finden, wie ihre Tochter Jennifer am Freitagabend erklärte. Eine Polizeisprecherin teilte am Freitag mit, dass es aktuell keine neuen Anhaltspunkte für weitere Ermittlungen gebe. Polizei und Angehörige sind weiterhin dankbar für alle Hinweise aus der Bevölkerung.

