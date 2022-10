Stand: 30.09.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Zerstörte Pipeline in der Ostsee von Anina Pommerenke

Kinder: Diese Woche haben Löcher in einer Pipeline für Aufregung gesorgt. Eine Pipeline ist ein ganz großes Rohr, wo Gas durchfließt und es liegt ganz tief im Wasser. Also ich habe da halt so Wasser gesehen, was so aufgesprudelt ist. Das war halt so ein Kreis, dadrinnen hat es geblubbert aber drumherum waren halt normale Wellen.

NDR Info Kindernachrichten: Betroffen sind die beiden Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Sie laufen einmal quer durch die Ostsee. Normalerweise wird durch diese dicken Rohre Gas aus Russland nach Deutschland gepumpt. Im Laufe von wenigen Tagen haben Fachleute aus Dänemark und Schweden jetzt vier Lecks an den beiden Pipelines entdeckt.

Kinder: Gas brauchen wir, damit wir Licht haben und Heizung und alle Sachen, die mit Strom funktionieren, aber man kann auch andere Möglichkeiten nehmen, um Strom herzustellen. Eigentlich kommt auch sehr wenig Gas durch die großen Rohre. Weil Putin, der gerade einen Krieg führt, hat das Gas zugedreht.

NDR Info Kindernachrichten: Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine haben Deutschland und viele andere Länder sogenannte Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. Dadurch sind auch Geschäfte verboten, mit denen Russland vorher viel Geld verdient hat, etwa der Verkauf von Kohle oder Öl. Russisches Gas hat Deutschland aber weiterhin gekauft. Denn woanders konnte man so schnell nicht genug davon bekommen. Doch dann hat Russland erst weniger und schließlich gar kein Gas mehr geliefert. Angeblich, weil es Probleme mit der Technik gab. Deutschland ist dadurch in einer schwierigen Lage. Schließlich brauchen wir sehr viel Gas, nicht nur zum Heizen, sondern auch für die gesamte Industrie. Außerdem ist durch diesen Streit alles sehr teuer geworden für die Bürger. Viele Menschen wissen gar nicht, wie sie die hohen Kosten stemmen sollen. Dass jetzt in nur einer Woche vier Lecks auftreten in den beiden Pipelines, da glaubt niemand an einen Zufall. Schließlich sind die Rohre so robust gebaut, dass sie für lange Zeit tief im Meer liegen können.

Kinder: Man glaubt halt, dass es Sabotage war. Also Sabotage ist, wenn du etwas mutwillig und geplant kaputt machst. Sozusagen das Gegenteil von aus Versehen. Also mit voller Absicht ein Problem gemacht.

NDR Info Kindernachrichten: Wer genau dahinterstecken könnte, ist noch unklar. Sicherheitsexperten glauben, dass nur ein großes Land die Mittel dazu hätte. Denn es gibt die Vermutung, dass riesige Mengen Sprengstoff zum Einsatz gekommen sind. Viele glauben, dass es Russland selbst war, auch um Deutschland noch weiter unter Druck zu setzen. Russland wiederum verdächtigt die USA. Fest steht: Das Ganze könnte auch eine Katastrophe für die Umwelt sein. Umweltorganisationen befürchten, dass große Mengen des besonders schädlichen Gases Methan in die Atmosphäre kommen.

Kinder: Methan kommt auch vor, wenn Kühe pupsen. Das ist nicht gut für die Umwelt, das ist noch schlimmer als CO2. Wir haben jetzt schon Umweltprobleme und das hilft uns wirklich gar nicht. Das verschlechtert das alles noch.

NDR Info Kindernachrichten: Sobald weniger Gas austritt, sollen die Schäden aus den Pipelines erstmal genau untersucht werden.

