Kindernachrichten: Start für neues Bündnis

Kinder: Seit dieser Woche gibt es eine neue Regierung in Schleswig-Holstein. In Schleswig-Holstein regiert jetzt die CDU mit den Grünen zusammen. Schleswig-Holstein liegt im Norden, ganz im Norden von Deutschland.

NDR Info Kindernachrichten: Das stimmt, und in Deutschlands nördlichsten Bundesland gab es im Mai eine wichtige Abstimmung - die Landtagswahl. Die hat wieder die CDU gewonnen, und sie braucht zum Weiterregieren nicht mehr zwei andere Parteien, sondern nur noch eine. Sie konnte sich aussuchen, ob sie mit den Grünen oder mit der FDP weiter regieren will - und hat sich für die Grünen als Partner entschieden.

Im Regierungsprogramm stehen wichtige politische Ziele, die sich die beiden Parteien vornehmen wollen. Der Kampf gegen den Klimawandel wird großgeschrieben. Viele neue Wohnungen sollen gebaut werden. Und in den Schulen gibt es ein neues Pflichtfach: Informatik. Kinder sollen so besonders fit gemacht werden für den Umgang mit Computern und dem Internet. Der neue Chef der Regierung ist der bisherige: Daniel Günther. Der wurde in dieser Woche im Parlament wiedergewählt.

Kinder: Ich habe da schon etwas gehört und zwar auch in den Nachrichten, wer zum Ministerpräsidenten gekrönt wurde und er sah eigentlich ziemlich glücklich aus. Ist ein junger Mann und er sieht auf jeden Fall vielversprechend aus.

