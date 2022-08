Stand: 12.08.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Kampf gegen Großbrände von Anina Pommerenke

Kinder: In Europa, in Frankreich und in ein paar anderen Ländern, gibt es gerade Waldbrände. Ein Waldbrand sieht aus wie ein großes Feuer – die Feuerwehr kommt dann und löscht das alles.

NDR Info Kindernachrichten: Einen Waldbrand unter Kontrolle zu bringen, ist allerdings eine ziemlich schwere Aufgabe. Seit Wochen ist es in Europa sehr heiß, die Wälder sind staubtrocken und das Feuer kann sich deswegen extrem schnell ausbreiten. Keine einfache Aufgabe für die Feuerwehrmänner und -frauen. Teilweise sind auch Helikopter und Flugzeuge aus der Luft im Einsatz.

Kinder: Für die Löschaktionen gibt es auch nicht genug Wasser, weil die das Wasser aus Seen und Flüssen holen – da gibt es auch nur noch sehr wenig Wasser, weil es dort nicht mehr regnet.

NDR Info Kindernachrichten: In Frankreich ist die Lage so dramatisch, dass Feuerwehrleute aus anderen Ländern zur Hilfe kommen mussten. Die schöne Erkenntnis dabei: in einer Notlage hält Europa zusammen.

Kinder: Der Präsident aus Frankreich hatte sich auch bei Deutschland und ein paar anderen Ländern bedankt, weil die gekommen sind, um Frankreich zu unterstützen.

NDR Info Kindernachrichten: Auch in Deutschland sind wir von Waldbränden nicht verschont geblieben. Immerhin konnte ein großer Brand in Berlin mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden. Doch dann gab es gleich ein neues Krisengebiet an der Grenze zu Niedersachsen. Am Brocken im Harz hat ein Brand sich schnell auf eine sehr große Fläche ausgebreitet und viel Wald zerstört. Touristen und Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Für rund 400 Einsatzkräfte bedeutet das, Tag und Nacht alles zu geben, um die Situation in den Griff zu bekommen!

