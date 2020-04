"Wie war das damals in der DDR?"

NDR Info - 01.09.2019 14:05 Uhr Autor/in: Essbach, Katja

Wie haben Kinder in Ostdeutschland gelebt? Was war die Stasi? Gab es wirklich keine Bananen in der DDR? Und warum war das alles so anders da? Wir machen mit euch eine Zeitreise.