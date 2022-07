Stand: 17.07.2022 17:54 Uhr Aufruf zur ARD-Kinderradionacht 2022 am 25. November

Milla und Timo werden in einem Wald von einem großen Bieber in Eichhörnchen verwandelt und sollen ihm dienen - beim Deichbau helfen, Blätter sammeln, Tannenzapfen stapeln und jeden Sonntag für ein großes Nussbuffet sorgen. Wie solle sie hier jemals rauskommen?

Nur ein Kind kann sie befreien: DU! Du hast als Einzige/als Einziger das Ganze mitbekommen. Zum Glück ist Zauberei dein größtes Hobby. Und mutig bist du sowieso. Also: Auf in den Wald!

Deine Aufgabe:

Hilf Milla und Timo und verwandle sie zurück in Menschen. Denk dir einen Zauberspruch aus, der das schaffen könnte. Dein Zauberspruch kann gereimt oder ungereimt sein. Du kannst für den Spruch sinnvolle Sprache verwenden; aber auch verrückte Wörter, seltsame Laute oder einen Quatsch-Satz. Hauptsache, dein selbst erfundener Spruch hilft!

Teilnahmebedingungen

Dein Text darf maximal zehn Zeilen lang sein und muss auf ein DIN A-4-Blatt geschrieben werden. In einer E-Mail darf der Spruch maximal fünf Zeilen lang sein.

Mitmachen können alle zwischen 7 und 13 Jahren. Einsendeschluss ist der 10. Oktober 2022.

Nicht vergessen: Name, Alter, Adresse und Telefonnummer!* Bei Einsendungen von Schulklassen bitte bei jeder Idee den Namen des Schülers/der Schülerin dazu schreiben.

Adresse für deine Idee: NDR | ARD-Kinderradionacht Wettbewerb | 20149 Hamburg oder an mikado@ndr.de | Betreff: ARD-Kinderradionacht Wettbewerb

Das kannst du gewinnen: Drei Kinder, denen eine Super-Zauberrettung einfällt, werden für die ARD-Kinderradionacht interviewt. In Mini-Hörspielen wird die Befreiung von Milla und Timo vorgeführt. Das wird dann deutschlandweit gesendet: In der ARD-Kinderradionacht am 25. November 2022.

Außerdem gibt es viele weitere Preise: Hörspiel-CDs, "GEOlino Extra"-Hefte, Spiele, Bücher. Die