Nachrichten für Flüchtlinge: "Al-Saut Al-Arabi"

Zehntausende Menschen sind auf ihrer Flucht in Deutschland angekommen oder noch auf dem Weg hierher. Vor allem die Sprache ist am Anfang ein großes Hindernis. Um den Flüchtlingen und Schutzsuchenden das Ankommen in der fremden Umgebung zu erleichtern, bietet der NDR in Zusammenarbeit mit COSMO in einem Podcast (hier abonnieren) Nachrichten für Flüchtlinge auf Arabisch an.

Mit der Sendung "Al-Saut Al Arabi - Die arabische Stimme" reagiert COSMO nachhaltig auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen. In der Sendung sind auch die Inhalte des im September 2015 gestarteten Angebots "Refugee Radio" mit Nachrichten und weiteren Inhalten speziell für Flüchtlinge aus den arabischen Ländern zu finden. In der 30-minütigen Sendung ist viel Platz für Beiträge, Interviews und Gespräche zur aktuellen Situation und zur politischen Diskussion in Deutschland. So werden auch die Neuankömmlinge gut informiert, die die deutsche Sprache noch nicht gut verstehen oder sprechen können.

Die Sendung wird auf COSMO um 18 Uhr (Livestream) und 22.30 Uhr (Radio) ausgestrahlt, der Podcast wird jeweils etwa gegen 19 Uhr auf NDR.de abrufbar sein. Auf dieser Seite ist immer die aktuelle Ausgabe von "Al Saut Al-Arabi - Die arabische Stimme" zum Nachhören verlinkt.