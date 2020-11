Stand: 15.11.2019 18:09 Uhr Verwendung des Rundfunkbeitrags

Grundsätzlich zahlt jeder Haushalt in Deutschland einen Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro im Monat. Von dem Beitrag der Norddeutschen gehen 4,32 Euro an das ZDF, 0,48 Euro an Deutschlandradio und 0,33 Euro an die Landesmedienanstalten, die davon die Aufsicht über die privaten Sender finanzieren. 12,37 Euro bekommt der NDR, der davon sein eigenes Programm und anteilig das Programm des Ersten sowie die Aufgaben der ARD finanziert.

Im Einzelnen teilen sich die monatlichen 17,50 Euro eines Haushalts im NDR Sendegebiet wie folgt auf:

Verwendung des Rundfunkbeitrags Euro Landesmedienanstalt 0,33 Deutschlandradio 0,50 ZDF 4,36 ARD-Gemeinschaftsaufgaben 3,93 NDR als Landesrundfunkanstalt 8,38 Gesamt 17,50

Die ARD-Gemeinschaftsaufgaben umfassen Genre-Zulieferungen, Spartenprogramme, Beitragsservice und weitere Bereiche.

Rundfunkbeitrag für ARD Gemeinschaftsaufgaben Euro Zulieferung: Das Erste * 1,13 Umlagen** 1,54 Spartenprogramme (ARTE, 3sat, KiKA, PHOENIX) 0,49 Beitragsservice 0,35 Transferzahlungen 0,30 Nicht-programmbezogene Gemeinschaftsaufgaben (GSEA) 0,01 funk (Content-Netzwerk von ARD und ZDF) 0,04 Digitale Programme 0,07 Gesamt 3,93

*) Sofern nicht an anderer Stelle ausgewiesen, werden unter diesem Punkt alle Zulieferungen des NDR für das Fernsehprogramm Das Erste ausgewiesen. Diese beinhalten zum Beispiel Zulieferungen zum Vormittagsprogramm und dem Vorabend.

**) Umlagen umfasst folgende Bereiche: Sport, Film/Degeto, ARD-Aktuell und programmbezogene GSEA.

Die angegebenen Beträge der Kategorien "NDR Fernsehen", "Hörfunkwellen" und "Genre Zulieferungen Das Erste" basieren auf den Einzelkosten, den Programmgemeinkosten und den Produktionsgemeinkosten. Sonstige Gemeinkosten (zum Beispiel Verwaltung) werden separat ausgewiesen.

Es entfallen 2,86 Euro auf das NDR Fernsehen und 1,87 Euro auf die Hörfunk-Wellen.

Downloads Die Daten zum Herunterladen Hier finden Sie die Tabelle im .xls-Format. Sie können Sie gerne weiterverwenden. Download (19 KB)

Links Der Rundfunkbeitrag Für volljährige Bürgerinnen und Bürger gilt die einfache Regel: Eine Wohnung - ein Beitrag. Es spielt keine Rolle, wie viele Rundfunkgeräte in einer Wohnung vorhanden sind oder wie viele Menschen dort leben. extern

Weitere Informationen Alle Infos zum Rundfunkbeitrag Wer muss den Rundfunkbeitrag zahlen und wofür wird er verwendet? Hier finden Sie Informationen zum Beitragsmodell. mehr