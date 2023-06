Gedenkort für Corona-Opfer in Hamburg: Beteiligung möglich

Stand: 11.06.2023 13:11 Uhr

Hamburgerinnen und Hamburger können sich an den Planungen zur Schaffung eines zentralen Gedenkorts für die Opfer der Corona-Pandemie beteiligen. Ab Montag bis zum 14. Juli stehe dazu ein Fragebogen online oder in Papierform beim Hamburg Service in den Bezirken bereit, teilte die Sozialbehörde am Sonntag mit.