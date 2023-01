Zweitägiger Streik bei der Post in Hamburg Stand: 27.01.2023 17:52 Uhr Im Tarifstreit bei der Post hat die Gewerkschaft ver.di zu einem neuen Warnstreik aufgerufen. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sollen Freitag und Sonnabend viele Briefzustellerinnen und -zusteller streiken.

In Hamburg und Schleswig-Holstein könnten diesmal noch viel mehr Briefe und Pakete liegen bleiben als beim Warnstreik vor einer Woche. Beim erneuten Streik sind seit der Frühschicht auch die Zustellerinnen und Zusteller im Ausstand. Laut Gewerkschaft ver.di würden an beiden Tagen über zwei Millionen Postsendungen liegen bleiben.

Post-Sprecher: 11 von 82 Standorte betroffen

Laut einem Post-Sprecher wurden das Briefzentrum und das Paketzentrum in Hamburg am Freitag nicht bestreikt. Streikmaßnahmen habe es an 11 von 82 Standorten der Niederlassung Hamburg gegeben. Die Beteiligung habe am Freitag zwischen 10 und 15 Prozent der anwesenden Beschäftigten gelegen. Dies entspreche in etwa auch der Sendungsmenge, deren Laufzeit sich durch die Maßnahmen verzögere.

Streik-Beteiligung laut ver.di groß

Zuvor hatte Ver.di-Fachbereichsleiter Lars-Uwe Rieck von einer großen Beteiligung gesprochen: Allein vor der Paketbasis am Kaltenkircher Platz hätten 120 Mitglieder mit Transparenten demonstriert. Über 50 Prozent der 7.000 Postmitarbeiter und -mitarbeiterinnen in Hamburg seien organisiert. Laut Rieck streiken aber auch die meisten Nicht-Mitglieder.

Deutsche Post: Erstes Angebot im Februar

Die Deutsche Post will im Februar ein erstes Angebot vorlegen. Und erklärt: Die von ver.di geforderten 15 Prozent seien nicht zu vertreten. Der Gewinn im deutschen Brief- und Paketgeschäft sei rückläufig. Und das Porto könne man bis Ende nächsten Jahres nicht erhöhen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik