Zwei Einsätze in Barmbek: Polizei durchsucht Bordelle Stand: 11.09.2024 13:11 Uhr Innerhalb weniger Stunden musste die Hamburger Polizei am Dienstag zu zwei größeren Einsätzen in Barmbek-Süd ausrücken. Nun steht fest: Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Einsätzen.

Bereitschaftspolizisten verschafften sich am Abend Zutritt zu einem Bordell an der Straße Dehnhaide. Ein 50-jähriger Mann soll dort offenbar bedroht worden sein. Die Beamten und Beamtinnen durchsuchten das Gebäude und fanden den gesuchten Mann schließlich wohlbehalten auf. Er wurde laut Polizei zu seinem Schutz zunächst in Gewahrsam genommen und befragt. Dabei wurde schnell klar, dass keine Gefahr gegen ihn besteht.

Zwei Polizeieinsätze in kurzer Zeit

Kurios ist, dass die Polizei erst wenige Stunden zuvor wegen des Mannes in die Humboldtstraße gerufen wurde. Dort soll ebendieser 50-jährige in einem anderen Bordell in Gefahr gewesen sein. Die Polizei rückte mit schwer bewaffneten Spezialkräften an und stürmte das Gebäude. Dabei wurde der 50-jährige aber nicht angetroffen. Eine erkennbare Bedrohungslage bestätigte sich auch dort nicht.

